Televizní moderátorka (47) promluvila o boji s rakovinou. Beznaděj, nesnesitelné svědění i drastická léčba

Aneta Parišková Foto: Instagram A. Pariškové

Moderátorka slovenské televizní stanice Joj a majitelka školky Aneta Parišková (47) loni bojovala s non-Hodgkinovým lymfomem. Zákeřná nemoc ji postihla náhle a moderátorka musela podstoupit drastickou chemoterapii. Léčba zabrala a Parišková se na podzim vrátila na televizní obrazovky. Vyhráno ale ještě nemá. Každé tři měsíce chodí na kontroly, a teprve pokud se nemoc do dvou let nevrátí, měla by nad ní zvítězit.