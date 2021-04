Rozhovor s hrdým tátou Liborem Boučkem: Co nechtěl jako otec nikdy udělat, ale nepovedlo se?

Libor Bouček Super.cz

„Zatím jsem se ještě nenaučil kojit. Jinak se snažím být kvalitním, zodpovědným a vyčerpávajícím servismanem maminky a syna,“ zavtipkoval v rozhovoru pro Super.cz

„Myslím si, že se zúčastním úplně čehokoliv, že už jsem dělal všechno,“ dodává Libor, kterého jsme zastihli během natáčení dalších dílů pořadu Máme rádi Česko, který roky moderuje a připravuje jeho scénář.

Moderátor se dokonce nevyhýbá ani přebalování, které se u tatínků v žebříčku oblíbenosti řadí na poslední příčky. Sám sebe překvapuje tím, jak moc se do některých úloh vžívá.



„Přebalování není žádný problém, dokonce jsem se přistihl u toho, že jsem rozbalil plínu a chválil syna, že se mu to povedlo. Říkal jsem si, že nikdy nebudu ten otec, co tohle udělá," svěřil se Libor a s humorem sobě vlastním dodává: „Mně už se hrozně dlouho nestalo, že by mě za to někdo pochválil. Spíš přicházejí s tím: Seš tam nějak dlouho.“ ■