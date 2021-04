Jiřina Bohdalová kroutí hlavou nad plnou náplavkou. K rozvolňování opatření je herečka skeptická

Jiřina Bohdalová Super.cz

Jiřina Bohdalová (89) je ve svém úctyhodném věku neustále akční a do důchodu se nechystá. Pracuje, i když jsou divadla zavřená a kulturní akce pozastavené. Vrhla se totiž na rekonstrukci svého domova.

„Teď zrovna předělávám ložnici, protože ji mám v patře a říkala jsem si: Co když po těch schodech uklouznu? Tak si dělám preventivně ložnici dole,“ svěřila se zasloužilá umělkyně Super.cz. Přiznává ale, že rekonstrukce je během koronavirové doby o něco složitější. „Je to těžké, protože je všechno zavřené. I ty dodací lhůty jsou hrozné.“

Jiřina Bohdalová je spřízněná s rodinou Petra Jandy.

Podle všeho by se měly s ukončením nouzového stavu otevřít hranice okresů, a tak jsme se zeptali, zda se chystá na svou milovanou chalupu. S rozvolňováním to ale herečka nevidí tak optimisticky. Sama se na vlastní oči přesvědčila, že lidé jsou v dodržování vládních nařízení neukáznění.

„Jak jsem jela minulý týden okolo náplavky a viděla jsem to tam, tak jsem si řekla, že ty Velikonoce nás budou možná stát hodně. Lidi jsou neskuteční, když zasvítí sluníčko,“ posteskla si v zákulisí pořadu Máme rádi Česko, kam přijala pozvání.

Sama už absolvovala očkování, kterému se rozhodně nebrání. „Já se k tomu stavím velice pokorně. Jestli někdo řekne, že by něco bylo dobré, tak to udělám, protože nejde o legraci, jde o život,“ vysvětluje. „Lidi nezažili válku. My jsme zažili válku, potravinové lístky... Jsme pokornější,“ míní Jiřina Bohdalová. ■