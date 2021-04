Chystá se návrat Nightwork? Pokud, tak beze mě, říká Vojtěch Dyk

Vojta Dyk Michaela Feuereislová

Ta zůstává sólová, jak řekl v pořadu Ranní klub na Rádiu Expres, kde přišla řeč i na kapelu Nightwork, kterou Dyk tvořil s Jakubem Prachařem, Janem Maxiánem a Františkem Soukupem, a její případný comeback.

„Kdo to říká? Vím, že to není reál, ale ani jsem to nikde neslyšel,“ odpověděl na otázku, zda se chystá návrat kapely. „Nebo možná se chystá, ale beze mě,“ dodal Dyk. K nejznámějším hitům skupiny Nightwork patří Mája, Globální oteplování či Tepláky.

S manželkou Tatianou Dykovou v divadle Ungelt nazkoušeli hru, teď se čeká na další vývoj situace v kultuře. Čeká ho také natáčení seriálu. ■