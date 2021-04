Zemřel záporák ze seriálu Černobyl. Herec (✝55) měl nádor na mozku

Paul Ritter Profimedia.cz

Ve věku 55 let zemřel britský herec Paul Ritter. Příčinou úmrtí byl nádor na mozku. Herec se v poslední době zapsal do povědomí diváků jako inženýr Anatolij Ďatlov v seriálu Černobyl. Zahrál si ale také v bondovce Quantum of Solace či v Harry Potterovi.