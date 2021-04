Hlavní hrdinové zdemolovali kabinet a opice se cpaly make-upem: Jak probíhalo natáčení Šesti medvědů s Cibulkou?

Jiří Sovák a František Filipovský (vpravo) jako ředitel školy a školní inspektor Foto: Super.cz/Copyright Státního fondu kinematografie, Šest medvědů s Cibulkou, Oldřich Lipský, 1972

Skvělý tvůrčí tandem

Jeho divácky nejvděčnější poctou cirkusovému světu je ale komedie Šest medvědů s Cibulkou, kterou vysílá Televize Seznam 6. dubna. Vznikla v roce 1972 podle scénáře, na kterém Oldřich Lipský spolupracoval s Milošem Macourkem. Tento tvůrčí tandem natočil už předtím celou řadu úspěšných komedií, mj. Kdo chce zabít Jessii? (1966), Zabil jsem Einsteina, pánové… (1969), „Čtyři vraždy stačí, drahoušku“ (1970), Slaměný klobouk a Dívka na koštěti (oba 1971).

A také v případě Šesti medvědů s Cibulkou oba pánové prokázali, že i na normalizačním Barrandově je možné natočit zábavný příběh, který není zatížen ideologií a propagandou.

Lubomír řádil v převlecích

Film stojí a padá s fenomenálním výkonem režisérova bratra Lubomíra Lipského, který se v něm objeví v celé řadě převleků. I v dalších rolích nestárnoucí komedie se můžete těšit na skvělé české herce Miloše Kopeckého, Jiřího Sováka, Jana Libíčka, Františka Filipovského či Marii Rosůlkovou.

Titulním protagonistou této komedie je cirkusový klaun Cibulka (Lubomír Lipský), který slaví úspěchy se svým číslem s ochočenými medvědy. Šestici chlupatých hvězd však ředitel cirkusu (Jan Libíček) vymění pod tlakem konkurenta za cvičené vepře. Cibulka je propuštěn a nachází novou práci v ženském převleku – jako kuchařka ve školní jídelně. Jeho medvědi si ho ale záhy najdou a pak se ve škole začnou dít věci.

Zvířata vyděsí školníka a uklízečku tak, že padnou v mrákotách a nejsou schopni vykonávat svoji práci. Takže Cibulka si k roli kuchařky musí přibrat i jejich funkce. Nemůže přece nechat školu ve štychu, obzvláště v den, kdy má přijít pan inspektor (František Filipovský). A do toho musí někde schovat svých šest chlupáčů a cvičeného šimpanze.

Filmaři zažili peklo

„Od začátku do konce natáčení bylo veselo. A bylo to i hodně náročné! Spolupráce se zvířaty a s dětmi, to je největší peklo pro filmaře, co může být," svěřil se později režisér Oldřich Lipský. Aby ne – když medvědi spatřili při natáčení v přírodopisném kabinetu vycpaná zvířata, dostali takový záchvat, že je roztrhali na kusy a málem zbořili celou místnost.

Na kabinet si pak museli zvykat postupně, což trvalo několik dnů. Do místnosti se každý den přidávala nová rekvizita, aby se nevyplašili. I přesto jeden z medvědů svého ošetřovatele zranil na hlavě. Lubomír Lipský se nijak netajil tím, že jeho medvědí parťáci v něm vzbuzovali velký respekt.

Cibulkova věrného opičáka hráli ve skutečnosti hned tři šimpanzi. Každý totiž uměl něco trochu jiného. Tváře zvířat se ale barevně trochu lišily, takže je maskéři museli líčit. To se poněkud prodražovalo, protože opicím make-up zachutnal a pokaždé si ho slízaly.

Problém také nastal, když se měla točit scéna, ve které pánové Libíček, Sovák, Kopecký a Filipovský kloužou po podlaze do ředitelny. Všelijak je tahali lanem, namazali podlahu voskem i mydlinami, ale nic nepomáhalo.

Filmaře nakonec napadlo postavit chodbu s mírným sklonem, kamera stála kolmo k ní a všichni pak sjížděli dolů jako po skluzavce. ■