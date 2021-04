Slavná zpěvačka (40) předvedla své plné křivky v bikinách s extrémně miniaturními kalhotkami

Ashanti Profimedia.cz

Během dovádění v moři vyfotili zpěvačku a partu jejích přátel v bikinách paparazzi. Na vodní sporty si nevybrala zrovna nejzahalenější model. Její bikiny tak tak zakrývaly intimní oblast a daly vyniknout její lehce oblejší postavě, než jakou si ji pamatujeme z jejích prvních videoklipů s Ja Rulem.

Zpěvačka, která v roce 2003 získala cenu Grammy za nejlepší r’n’b album, se do popředí v hudebním světě dostala s hity Always on Time, What’s Luv, Foolish či Rain On Me.

Ashanti nedávno vydala nový singl, který má název 2:35 (I Want You). Ve videoklipu se ukazuje nejen v prádle, ale i nahoře bez, o čemž se můžete přesvědčit i v galerii níže.

Sexy zpěvačka byla deset let partnerkou rappera Nellyho. Zatím je bezdětná a aktuálně bez partnera. ■