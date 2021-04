Nákaza koronavirem se Tereze Rambě naštěstí vyhýbá: Na očkování totiž zatím může zapomenout

Covid se její rodině naštěstí vyhýbá. Super.cz

„Nevím, čím to je, ale nám všem se vyhýbá. Je to zvláštní, protože v létě jsem hrála představení Meda, kde jsem byla obklopená lidmi, hrála jsem všechna představení Amerikánky. Na natáčení my herci nemůžeme mít roušky, abychom neměli otlačený obličej,“ kroutí hlavou Tereza, která nás přizvala na focení svých nových šatů z fair trade kolekce Doma. „Dokonce i prarodiče to zvládli a už jsou taky naočkovaní,“ oddechla si.

A jak Tereza zdůvodňuje, že je stále zdravá? „Hýbu se, dlouhou dobu se otužuju a mám pozitivní mysl. Myslím si, že mě to ale může kdykoli chytnout. Jsem připravená tomu statečně čelit."

Tereza je ráda, že jsou očkovaní její starší příbuzní, ale sama by se s ohledem na svůj aktuální stav očkovat nedala. „Stále kojím, a tak jsem se radila s odborníky. Myslím si, že ta vakcína není strašná. Kvůli kojení to ale není možné a já asi nějaký ten měsíc kojit ještě budu," dodala. ■