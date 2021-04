Povstala z pískoviště a točí dva filmy: Tereza Ramba se bojí o svou geniální paměť. Jsem úplně vykojená, směje se

Tereza Ramba opět před kamerou. Super.cz

„Pokřtila jsem svoji knihu DobroDruhům, odehrála spoustu Amerikánek na různých místech, taky hodně Med (Amerikánka a Meda jsou divadelní představení - pozn.), natočila film Deníček moderního fotra, začali jsme natáčet náš podcast Do duší a rozjeli rodinnou firmu Láska je. A hlavně jsem celý ten rok pozorovala Slunce, které mi bere dech každý den víc a víc,“ promluvila také o synu Mikulášovi herečka.

Ramba se vrací před kameru, a to hned se dvěma režiséry: Jiřím Strachem a Janem Svěrákem. „Roztáčím film s Honzou Svěrákem. Je to nádherný film, tato rodina se nemůže pustit do ničeho, co by nebylo úžasné. Scénář napsal Zdeněk Svěrák a Honza ho pak upravil a teď to točí,“ promluvila Ramba o práci na filmu s názvem Betlémské světlo.

„Je to pro mě výzva po tom, co jsem hrála maminku ve filmu Po strništi bos. Hraju tam devatenáctiletou holku. Honza mě obsazuje do rolí, které právě neprožívám. Když začaly přípravy, tak jsem byla po porodu a musela jsem se sebou něco udělat,“ říká Tereza, která je známá tím, že se na své role zodpovědně připravuje.

„Povstala jsem z pískoviště. Půl roku jsem seděla na pískovišti a zapomněla jsem, že jsem herečka. Dřív jsem měla geniální paměť, teď jsem úplně vykojená. Snad mi neodeberou hereckou licenci,“ směje se Tereza Ramba, která pevně doufá, že se jí paměť brzy vrátí. ■