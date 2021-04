Z herečky návrhářkou. Tereza Ramba do svých šatů oblékla maminku, babičku i sestru. Krása se u nich v rodině dědí

Tereza Ramba oblékla do šatů členky své rodiny. Super.cz

Toužila po tom vytvořit si kus oblečení, který by ji spojoval se synem. Nakonec Tereza Ramba (31) vytvořila několik kusů včetně dámských šatů, které oblékají ženy napříč generacemi. A to platí i v její vlastní rodině.

„Chtěla jsem mít něco společného se Sluncem (syn Mikuláš, pozn. red.), a tak jsem si řekla, že si navrhnu šatičky, které budou mít všechny atributy, které potřebuji, a ono se to nějak rozjelo,“ svěřila se herečka Super.cz na focení, kam jsme byli jako jediné médium přizváni.

Na návrhu šatů pracovala herečka téměř rok. „Chtěli jsme, aby byly z toho nejlepšího materiálu vyrobeného v Česku a ušité lokálně. Vůbec jsme netušili, jaké martyrium nás čeká. Půl roku jsme hledali materiál, někoho, kdo látku utká, nabarví a ušije. Doma. U nás v Česku. Což vůbec nebylo jednoduché,“ vysvětluje Tereza na focení šatů. I ona sama se proměnila v modelku a do této úlohy zapojila také maminku Martinu, babičku Marii a nevlastní sestru Aničku.

„Snažila jsem se sáhnout do všech cípů své milované rodiny. Uvidíte v nich tedy čtyři generace žen, každá jsme úplně jiná, vysoká, malá, tenká, černovlasá, blondýna,“ popisuje Tereza.

„Chtěla jsem mít něco krásného pro sebe a pro Slunce (smích). Jsou jednoduché, představuji si, že v nich můžu jít na Českého lva a stejně tak i na pískoviště a nebát si kecnout na zem. Chtěla jsem šaty, ve kterých mamka může do práce i na zahradu, babička do divadla i připravovat sváteční oběd, Anička na skejt i do školy.“

Šaty jsou zatím vyrobené ve sto dvaceti kusech. Na další kousky si budou muset zájemci počkat. „Jejich výroba bude trvat. Vozí nám kousky surové bavlny a my z nich nitku po nitce vytváříme látku, jako když krteček dělal kalhotky,“ směje se Ramba a dodává „Je to nádherný proces. Každé šaty jsou tím pádem originální a jiné.“ ■