Správné tuky vám pomůžou zhubnout. Jednička je ghíčko

Věděli jste, že tuky vám můžou pomoci spálit váš vlastní tuk? Musíte si ovšem vybrat ty správné, které zasytí, dodají energii a zamezí chuti na sladké. Právě takové je i ghíčko – přepuštěné máslo našich moudrých (pra)babiček.

Od 90. let minulého století jsme slýchali – „tuky zvyšují riziko kardiovaskulárního onemocnění a infarktu, zvyšují hladinu cholesterolu v krvi“. A tak jsme se začali tuků bát. Jenže ani ve výživě není nic černobílé. Proto dnes víme, že na některé tuky je lepší zapomenout, jiné nám ale velmi prospívají, a ty bychom si měli dopřávat.

České ghíčko vyrábí ghí jak z konvenčního, tak z BIO másla.

FOTO: České ghíčko s.r.o.

„Nedoporučuji konzumovat trans-nasycené mastné kyseliny, které obsahuje většina průmyslově zpracovaných potravin (müsli, chipsy, ale i některé „fitness“ výrobky), tuky s vysokým poměrem omega-6 mastných kyselin, jako je slunečnicový, sójový nebo kukuřičný olej, ani umělé náhražky, třeba margaríny,“ říká nutriční terapeutka Lucie Paulusová. „Jakmile totiž přijímáme velké množství omega-6 z nevhodných olejů, tělo se dostane do nerovnováhy s omega-3, které nám prospívají, ale ve stravě jich moc nemáme. To vede k řadě zdravotních potíží. Pro zvýšení omega-3 proto doporučuji konzumovat maso, vejce, tučné ryby, máslo, ghí, jogurty – ideálně BIO nebo farmářské. Z rostlinných zdrojů pak vlašské ořechy, lněná a chia semínka nebo oleje z nich.“

Ghí je výborné i na tvarohové knedlíky

FOTO: České ghíčko s.r.o.

Naučte tělo využívat vlastní tukové zásoby

Když nevydržíte ani 5 hodin bez jídla a toužíte po sladkém, není to vaší slabou vůlí, to jen tělu chybí energie. Když chcete hubnout, musíte tělo naučit čerpat energii z vlastních tukových zásob, kterých má asi 20x více než sacharidových.

„Vyzkoušejte si malý experiment. Na 14 dní omezte sladkosti a průmyslově zpracované potraviny, a zařaďte vhodné tuky do každého jídla. Ideální je ghí, přepuštěné máslo s vysokým kouřovým bodem (250 °C). Používejte ho při vaření, ghí přidejte do kaší i do kávy. Salát ochuťte 2 lžícemi olivového oleje, jezte tučné ryby, nezapomínejte na ořechy a semínka. Nezvladatelná chuť na sladké pomine, pocit nasycení déle vydrží a nadbytečná kila půjdou dolů,“ říká nutriční terapeutka.

Ghí promění i obyčejnou kaši na delikatesu.

FOTO: České ghíčko s.r.o.

Ghí pro zdraví a pohodu

„Přepuštěné máslo používaly už naše (pra)babičky. Dnes je ghí pro všechny, kdo chtějí vařit chutně a zdravě, stejně nepostradatelné jako třeba olivový olej. Ghí skvěle chutná a voní, nepřepaluje se, obsahuje vitamíny A, D, E, K, navíc je bez mléčné bílkoviny. Také se nemusí chladit a vydrží celý rok,“ říká Andrea Zpěváková Dostálová ze společnosti České ghíčko.

Ghí je na výběr ve třech baleních: 340 ml za 199 Kč, 760 ml za 355 Kč a 1 000 ml za 444 Kč. Anebo můžete zvolit BIO Ghí (340 ml za 233 Kč, 760 ml za 444 Kč a 1 000 ml za 555 Kč). K dostání jsou i ochucená ghíčka, třeba s chilli kořením (220 ml za 155 Kč). Více na www.ceskeghicko.cz