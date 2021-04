Přiznání homosexuální orientace je v Hollywoodu stále nevítané, myslí si herečka Kate Winslet

Kate Winslet Profimedia.cz

Herečka Kate Winslet (45) se po své poslední roli lesbické paleontoložky Mary Anning více rozpovídala o tom, jaké to je pro homosexuální herce a herečky v Hollywoodu. Podle jejích slov to s přiznáním orientace nemají lehké.

V rozhovoru pro The Times Culture Magazine uvedla: „Nemohu vám ani říct, kolik mladých a velmi známých herců je vyděšeno tím, že by mohla být jejich sexualita prozrazena a stálo by jim to v cestě k tomu, aby ještě někdy byli obsazeni do heterosexuálních rolí.“

Winslet ví i o hercích, kterým jejich agenti výslovně doporučovali, aby o své sexualitě nahlas nemluvili, jelikož filmový svět je plný soudů, diskriminace a homofobie. Pro herce by to totiž prý mohlo znamenat, že kvůli prozrazení své orientace přijdou o svou kariéru.

Její komentář vyšel poté, co na ceny BAFTA ani Oscary nebyl v hlavních rolích nominován nikdo, kdo je otevřeně bisexuál nebo gay.

Kate si lesbickou roli zahrála ve svém posledním snímku Ammonite, který je inspirován životem britské paleontoložky Mary Anning, kterou Winslet hraje. Snímek se zaměřuje na její romantický vztah s Charlotte Murchison, kterou hraje Saoirse Ronan. Vše se odehrává na začátku 19. století a jejich vztah je tajný. ■