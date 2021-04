Jak je na tom vztah Harryho a Williama? Díky této věci prý bratři z královské rodiny našli společnou řeč

Harry a William údajně zase komunikují. Profimedia.cz

Tématem, díky němuž jsou prý schopni odsunout rodinné neshody stranou, je socha jejich zesnulé maminky Diany (✝36). Ta má být slavnostně odhalena v Kensingtonském paláci 1. července, kdy by princezna oslavila 60. narozeniny.

Zdroje deníku The Sun uvádějí, že sochař Ian Rank-Broadley, který je autorem díla, je s princi v konstantním spojení.

„Mají to v režii William a Harry, to je vše, co vím. A vím také, že s nimi Ian úzce spolupracuje, a myslím, že výsledek bude báječný,“ nechal se slyšet zdroj.

Královské zdroje také hovoří o tom, že se údajně znesvářené bratry snaží udobřit i jejich sestřenice Zara Tindall s chotěm Mikem, kteří nedávno přivítali na svět svého třetího potomka.

Ačkoliv spolu William a Harry tedy zjevně komunikují a v létě se pravděpodobně oba objeví na slavnostním odhalení sochy jejich matky, na nějaké objímání před kamerami nejspíš nedojde.

„William a Harry jsou každý někde úplně jinde. Emocionálně i fyzicky. Jejich vztahy jsou na bodu mrazu. William zuřil kvůli jejich rozhovoru s Oprah. Je na bratra tak naštvaný, že je pro něj v tuhle chvíli nepředstavitelné, že by stáli bok po boku. Bude stát hodně úsilí, aby k tomu došlo,“ dodal zdroj na závěr. ■