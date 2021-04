Kvůli nemoci srdce musí Bohouš Josef být neustále v pohybu. Pomáhá mu v tom i milovaná čtyřnohá bytost

Po srdeční příhodě žije mnohem zdravěji. Herminapress

Před více než rokem se mu život otočil o sto osmdesát stupňů poté, co ho postihla srdeční příhoda. Bohouš Josef zcela změnil životní styl, přestal kouřit, začal zdravě jíst, cvičí a často vyráží do přírody, kam ho doprovází manželka Alenka a fenka zlatého retrívra Sheila. „Ta naše psí holka je navíc mixlá border kolií a z obou plemen si vzala to nejlepší. Po retrívrech je kamarádská a po borderce je hravá a učenlivá,“ chlubil se domácím miláčkem Bohouš Josef na natáčení streamu Koncertu pro zoo – Pomozte nakrmit zvířata, který je věnovaný na podporu provozu Zoo Chleby na Nymbursku.

„Mám vystudovanou zemědělskou školu, obor operátor živočišné výroby, proto vztah ke zvířatům mám veskrze kladný. Do zoologické chodím rád a moje první kroky vždy vedou k primátům. Pak také obdivuji lvy, přesně jako tyto dva v Zoo Chleby, zpíváme jim rovnou před výběhem. Vypadá to, že je to snad i baví,“ smál se Bohouš Josef.

Umělec si na divadelním jevišti zahrál celou řadu rolí, se zvířaty ale zatím nikdy. „Nikdy jsem se se zvířaty na jevišti nesetkal. Jedině snad v muzikálu Angelika, kde mám roli šéfa tajné policie Desgreze a ten má svého psa Sorbona. Ale tenkrát režisér Bednárik razil heslo, že děti a zvířata nepatří na jeviště, tak se ozývá jen štěkot a já velím. Jsem vzorný psovod.“

Zpěvákovi velmi chybí publikum. Je dost skeptický v tom, že by divadla na jaře otevřela a není si jistý ani konáním venkovních koncertů. Pro jistotu radši nic neplánuje. Doma poslouchá hudbu a skládá do šuplíku. Se Zdeňkem Zelenkou má připravené dva muzikály, Al Capone z prostředí mafie a rodinný muzikál Nesmrtelná teta 2. Jen neví, kdy a kde se to bude hrát. ■