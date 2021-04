Sexbomba Belohorcová vytasila své ženské zbraně jako Britney Spears: Konečně nemusím být za nevýrazného chlapa

Slovenská moderátorka se změnila v americkou popovou princeznu. Foto: TV Markíza/Super.cz

„Ty předchozí proměny byly takové nijaké, ale tohle byl můj šálek kávy. Umím se hýbat, ráda tancuji, takže jsem si to i sama užila,“ řekla Super.cz Zuzana a jedním dechem dodala: „Po těch všech dílech, kde jsem byla za muže, jsem konečně jsem byla za skutečnou ženskou."

„Samotná fyzická proměna v maskérně nebyla zas tak náročná,“ dodala Belohorcová, která minulé kolo vyhrála. „Když jsem si vylosovala tuto zpěvačku, tak jsem byla v rozpacích. Po vystoupení mi ale lidé říkali, že to bylo snad lepší než originál, to potěší. Konečně jsem mohla ukázat slovenskému národu, že nepatřím do starého želena. Že je moje životospráva dobrá, na to, že mi je 45 let,“ dodala s úsměvem Zuza Belohorcová. ■