Agáta Hanychová to drsně schytala poté, co řekla, že její dcera není hezká: Takhle rázně modelka na kritiku reagovala

Agáta promluvila o své dceři Mie Super.cz

Co na to modelka říká? "Hejty pak dostala i moje matka, která taky řekla, že jsem byla strašně ošklivá, když jsem se narodila a vyrostla jsem z toho," řekla Super.cz Agáta.

"Je realita, že Mia není typická kráska z katalogu. Nikdy by mě nenapadlo, že to bude někdo řešit. Nebylo to myšleno zle. Že nevypadá jako hočička z reklamy? No nevypadá. Mia je zase nadprůměrně inteligentní dítě. Bylo to řečeno s vtipem, nevím, co k tomu víc říct. Samozřejmě jsem to nemyslela zle. Miu zbožňuju, pro mě je nejkrásnější. Jak si někdo může myslet, že by to nějaká máma myslela zle, když mluví o svém dítěti. To by musel být úplný debil," říká rázně Hanychová.

"Musím říct, že tohle mě hodně zamrzelo. Hodně. Nepovažovala jsem to za něco, co by se mělo řešit," dodala. ■