Agáta Hanychová si po rozchodu se sexy Adamem našla nového truhláře: Líbí se mi, že se jmenuje jako můj exmanžel

Agáta Hanychová Super.cz

Vztah jim nevyšel a Agátě před domem stojí úplně prázdná dodávka za 400 tisíc korun. Co s ní bude dělat? "Přemýšlela jsem, jestli to zvládnu. Auto jsem se rozhodla dodělat. Vždycky to byl můj sen, mít obytňák. Hrozně se těším. Jsem nadšená, že s dětmi vyjedeme," řekla Super.cz Agáta.

Přes sociální sítě si našla nového truhláře, který obytňák dostal na starost a dokonce jí vypracoval i projekt. "Našla jsem truhláře Jakuba, líbí se mi, že se jmenuje stejně jako můj exmanžel. Milej kluk, který se přihlásil přes Instagram. Po třech hodinách mi poslal i vizualizaci. Je zadaný, šikovný. Moc se těším na výsledek," dodala Hanychová. ■