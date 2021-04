Markéta Konvičková v negližé: Podle fanoušků by se neměla fotit v prádle, tohle je odpověď

Markéta Konvičková Foto: archiv M. Konvičkové

Zpěvačka Markéta Konvičková (26) je poslední měsíce především maminkou. Vedle toho se stále věnuje hudbě a nedávno začala také moderovat pořad Sama doma. Čas se svou holčičkou si užívá ze všeho nejvíc. „Neskutečně to letí. Je to boží! Každé ráno se na mě směje, je zdravá, co víc si přát,“ svěřila se v rozhovoru pro Super.cz zpěvačka.