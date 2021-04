Tohle tělo se do Česka jen tak nevrátí! Simona Krainová vystavila své křivky a promluvila o životě v Karibiku

Simona Krainová Foto: Archiv S. Krainové

Modelka Simona Krainová (48) s manželem a dětmi už dva měsíce tráví v Karibiku. Zatím návrat domů nemají v plánu. "Budeme zůstávat, dokud se situace v Čechách nezmění. Je mi líto všech, co to musí doma prožíva," svěřila se nám.

"Rodiče už rok prakticky nevycházejí, rodiče Karla to samé. Doufám, že už přijde do Čech jaro a pozitivní energie. A také dobré zprávy. My zatím návrat úplně neplánujeme. Jsme na čerstvém vzduchu u moře, je to tady krásný. Žije se tu normálně, je tu vše otevřené. Jediné opatření jsou roušky ve vnitřních prostorách. A myslím, že i pro kluky je to obrovská zkušenost," řekla Super.cz Simona.

Její synové Max a Bruno se denně učí, online výuka ale možná není. "Je tu časový posun, nemohou být na online výuce. Dostáváme všechny úkoly, jedeme podle školních osnov, kluci vše vypracovávají, posíláme to zpátky. Max i Bruno se pravidelně denně čtyři pět hodin učí. Plně respektujeme plán školy," vysvětluje Simona, která samozřejmě spoustu času tráví na pláži, kde vystavuje své dokonalé tělo.

Denně na ostrově St. Martin sportuje. "Jím normálně, pravidelně. Proto denně běhám šest kilometrů, abych se mohla najíst. Váha dolů nejde, ale udržuju si kondici, kterou mám. Mohly by být výsledky lepší, ale já jídlu neodolám, diety nedržím. Cvičím, bez pohybu si už den nedokážu představit. Baví mě to. Jsem spokojená," dodala Simona, která představila z Karibiku i svoji vlastní kolekci plavek či mikin. ■