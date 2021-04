Popáleniny, zraněný prst a modřiny: Takhle si půvabná herečka dovolenou v Kostarice nepředstavovala

Denisa Pfauserová Foto: archiv D. Pfauserové

Přestože jí dovolenou ve Střední Americe prý fanoušci na sociálních síti přejí, musí tu být přeci jenom někdo, kdo půvabné herečce cestu za hranice trochu závidí. Od příletu se jí totiž děje jedna katastrofa za druhou. Začalo to tím, že po příletu herečka usnula na sluníčku a způsobila si bolestivé popáleniny kůže.

„Hned první den tady jsem skoro levitovala, jen se usmívala, smála a zamilovala si to tu do posledního zrnka písku. Vše je pomíjivé. Ne, že bych si to tu přestala maximálně užívat celou svou bytostí. Jen Vám takové věci, jako spálená kůže na 80% těla, sednutí si do mraveniště, vylití právě zakoupeného piva, ukopnutí prstu o ostrý šutr nebo celo odpolední hledání svých dvou spolucestujících připomenou, že je úplně jedno, ve kterém koutě světa jste,“ svěřila se herečka, která si dovolenou snaží užít i navzdory katastrofám.

Vedle popáleného těla a ukopnutého prstu má za sebou další zážitky. „Včera večer jsem si chtěla vzpomenout na všechno, co se mi stalo. Bylo toho tolik, že by jeden nespočítal. Spáleniny mě přestaly bolet až dnes. Nicméně ukopnutý prst se zatím hlásí o slovo dál," prozradila Denisa.

„Když si ho chci opláchnout od písku v umyvadle, zcela samozřejmě na mě to umyvadlo začne padat. Výsledkem je modřina na holeni a kotníku. Jedeme dál. Jo, nejedeme, spadnul mi řetěz z kola. Dvakrát. Že se tu a tam křápnu do hlavy nebo se škrábnu o nějaký trn, už ani nevnímám,“ svěřila se herečka, které se smůla lepí na paty. Otázkou zůstává, zda by si půvabná Denisa neměla svou dobrodružnou dovolenou rozmyslet a raději se brzy vrátit domů. ■