Takhle otevřená dlouho nebyla! Agáta Hanychová promluvila o rozchodu s truhlářem a nepodařených vztazích

Agáta Hanychová Foto: Archiv A. Hanychové

"S Adamem to neklapalo, tečka. Už jsem se věkem naučila některé věci zbytečně nerozmazávat. Myslím, že zrovna v tomto případě je to skvělé rozhodnutí," řekla Super.cz Agáta.

Sama přiznává, že přemýšlí nad tím, proč jí vztahy s muži od rozchodu s manželem Jakubem Prachařem (37) nevychází. "Zamýšlím se nad tím. Určitě," přiznává. "Fakt bych teď chtěla zkusit být sama. Rok jsem byla sama po rozchodu s Jakubem, vytrpěla jsem si to sama. Dokážu být sama se sebou. I teď je mi fajn, když jsem s dětmi. Bohužel tomu občas podlehnu, poslední rok to bylo asi dost, to ano, bylo to pravidelný," říká upřímně.

Její děti Kryšpín a Mia posledního partnera Adama doma pravidelně vídaly. Jak ony to zvládají. "Děti to zvládají v pohodě. Adam s námi nebyl pořád, nebydlel tady. Občas jsme jeli na výlet. Oslovovaly ho Adame, občas ho tu viděly, rozhodně mu neříkaly strejdo. Moje děti jsou zvyklé žít mezi mnoha lidmi, chodí mi sem běžně návštěvy, zahradník, rozhodně neviděly, že by mě líbal, byl braný jako kámoš. Na to jsem si dávala pozor," dodala Agáta. ■