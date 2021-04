Takhle by chtěla vypadat každá nastávající maminka! Kráska Gemrotová má v 8. měsíci nahoře osm kilo

Michaela Gemrotová Super.cz

Žádné oteklé kotníky či jíná omezení. "Všechno je úplně ideální. Jen občas bych se potřebovala rychleji projít, to už moc nejde. Jinak ale můžu dělat úplně všechno. Záclony ale věšet třeba už nebudu," směje se.

S manželem Jiřím Štikou už mají vybrané pro holčičku jméno, zatím ho ale prozradit nechce. Zatímco některé maminky mají s blížícím se porodem obavy, Míša žádný stres necítí. "Obavy z porodu nemám. Spoustu věcí ovlivnit nemůžu. Moje sestra musela jít císařským řezem, to je jediná moje obava. Já chci rodit přirozeně. To si moc přeju. Zatím to vypadá, že je všechno v pořádku, tak doufám, že to tak bude i nadále," dodala. ■