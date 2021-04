Dodržují velikonoční zvyky, nebo si na tradice nepotrpí? Takhle slaví svátky jara slavné tváře

Peter Pecha a Karolína Gudasová Herminapress

Křesťanský svátek například s celou rodinou poctivě dodržuje Eliška Bučková (31). „Musím říct, že Velikonoce opravdu miluji. Tím, že jsme věřící, tak jsou pro nás největším křesťanským svátkem, proto je prožíváme duchovně,“ sdělila nám modelka, kterou jsme potkali v Divadle Broadway, kde hraje. „I letos strávím Velikonoce v rodinném kruhu. Určitě pojedu na Moravu, rodina mi v Praze moc chybí. Budeme zdobit kraslice, vyrábět různé dekorace a užijeme si tyto nejdůležitější křesťanské svátky s mými nejbližšími,” dodala Eliška.

Velikonoční tradice dodržuje také zpěvák Peter Pecha (31). „Co se týká velikonočních tradic, tak na Slovensku jsme normálně chodili po rodině, po známých a po kámoškách s pomlázkou. Časem jsem se spíš od tradic odkláněl, ale s rostoucím věkem se k nim zase rád vracím. Sám si každoročně pletu pomlázku a tradice, kterou jsme na Slovensku neměli, a na kterou se každoročně velmi těším, je pečení mazance. Jsem prostě na sladký,” sdělil Peter.

Tradice ráda dodržuje také jeho kolegyně zpěvačka Nikola Ďuricová, za svou rodinou se letos ale bohužel nepodívá. „Byla jsem odmala zvyklá, že Velikonoce trávím s rodinou na mém rodném Slovensku v křesťanském duchu, a ještě k tomu se v rodině mezi sebou navštěvujeme. Podle tradic kluci holky polévají vodou a my je za to odměníme čokoládovými vajíčky. Ale tahle současná covidová situace mi to už druhým rokem komplikuje, takže zůstanu v ČR. No, není to ono,“ sdělila půvabná Slovenka.

Českým tradicím se nevyhýbá ani zpívající lékař Ali Amiri. Přestože je Peršan, za roky v Česku si osvojil i naše zvyky, které se mu líbí. „Vajíčka barvíme a Velikonoce slavíme, ne však náboženským způsobem, ale jako jarní krásný zvyk. Velikonoce jsem neznal, jen jsem o nich slyšel, až když jsem přišel do Česka, poznal jsem, co to obnáší. Pochopil jsem, že se pomlázkou ženám neubližuje, ale je to vlastně taková show. Ukázat ženám, že jsou pořád krásné, že je o ně zájem, a že každý rok budou hezčí a hezčí,“ sdělil Ali Amiri, který se po čase opět podíval mezi kolegy do divadla a už se těší, až se opět vrátí na jeviště do muzikálu Angelika.

Se svými dětmi si Velikonoce užívá i zpěvačka Karolina Gudasová Neuvirthová (28). „Velikonoce slavíme samozřejmě hlavně kvůli dětem. Barvíme vajíčka, sejeme trávu pro zajíčka. Ale vzhledem k tomu, že děti nebudou moct chodit k sousedům hodovat, připravujeme jim takovou honbu za Zaječím pokladem na zahradě. Budou plnit úkoly a na konci je čekají vajíčka a sladké odměny,“ sdělila Super.cz půvabná zpěvačka.

Na velikonoční akci se potkala i s tanečníkem a mistrem stepu Tomášem Slavíčkem. „Z dětství si pamatuji maminčinu krásnou velikonoční výzdobu, ale jinak u nás tradice nijak zvlášť neprožíváme. Navíc, kolegové, kteří se věnují soutěžnímu tancování, mi možná dají za pravdu, že velikonoční prázdniny byly vždycky ideální příležitostí spíš pro extra tréninky. No a moje letošní svátky nebudou jiné. Ale já říkám naštěstí! Protože v této době, je pro mě práce ještě cennější než dřív. A hlavně všechny kroužky, které jdou dělat online, tak jako třeba step, jsou pro děti v tomhle lockdownu moc důležité,“ uvedl známý tanečník. ■