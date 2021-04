Šéf Dejvického divadla bude hvězdou nové detektivky. Kšeft přišel jako na zavolanou!

Martin Myšička v roli univerzitního profesora kapitána Karla Faita v seriálu Boží mlýny Foto: Česká televize

„Zločin se stane na začátku. Divák ví, k čemu došlo, ví, kdo je pachatel, ještě před úvodními titulky. Zároveň se ale také dozví, že ten člověk není potrestaný a spravedlnost je na něj krátká. A ústřední trojice představuje svým způsobem mstitele,“ popsal Hřebejk námět.

Boží mlýny vycházejí ze skutečných kauz, se kterými se Kroupa setkal během své novinářské kariéry. Pro scénář ale případy kombinoval, postavy zaměňoval a jejich charaktery se nechal pouze volně inspirovat.

Jednu z hlavních postav seriálu, univerzitního profesora kapitána Karla Faita, ztvárnil herec a umělecký šéf Dejvického divadla Martin Myšička. Role přišla jako na zavolanou.

„Jeli jsme se ženou v autě, zrovna jsme řešili koupi nějakého většího předmětu do domu, probírali, jestli si to můžeme dovolit a že by to chtělo nějaký kšeft, a v tom volá Honza Hřebejk s tím, že má pro mě docela zajímavou roli. Poslal mi scénáře a já jsem zjistil, že je to role jedna z hlavních a že mě to baví a přitahuje. A bez nutnosti absolvování nějakého dalšího konkurzu jsem se k seriálu dostal. Takových nabídek bych si přál víc,“ svěřil Myšička.

První díl série odvysílá ČT 11. dubna. ■