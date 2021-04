„Není to porno, ale umění.“ Krásná lezkyně se nechává na skalách fotit nahá

Laura Jasorka se na skalách cítí svobodná. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Sedmatřicetiletá Laura Jasorka pracuje v kasinu v New Jersey a volný čas nejraději tráví lezením po skalách. Na tom by nebylo nic zvláštního - kdyby při tom Laura nebyla nahá. Zkušenost popisuje jako „osvobozující“.

„Moji přátelé i rodina fotky obdivují a mají za to, že je krásné mě vidět v jednotě s přírodou. Nedělám nic nelegálního. A nerada bych, aby na to někdo nahlížel jinak, protože to není porno, ale umění,“ říká Jasorka.

Snímky sdílí i na internetu, kde má dle svých slov jen pozitivní reakce. A doufá, že jimi ženám dodá kuráž k přijetí svých těl.

„Momentálně chodím s kamarády, protože ženy se v takových situacích cítí divně. Mají tendenci o svých tělech smýšlet negativně, ale apeluji na ně, aby svůj strach překonaly a sundaly oblečení,“ vyzvala Američanka. ■