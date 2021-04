Gabriela Lašková se vrací na obrazovky a stěhuje se do domku. Na zahradě bude chovat slepice

Gabriela Lašková se vrací do televize. Super.cz

Gabriela Lašková (31) se po necelém roce na mateřské vrací zpátky do práce. To ale není jediná novinka. S manželem Filipem a syny Benediktem (3) a Vincentem (7 měsíců) se stěhují do domku. Nejvíc se těší na zahradu, kde si chce udělat malé hospodářství.