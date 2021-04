Už nechce být jen modelkou. Bude Bezděková další královnou krásy, ze které se stane moderátorka?

Česká Miss 2016 nechce být jen modelkou. Foto: archiv B. Rajské

„Jsem opravdu vděčná za to, že jsem doma na zadku neseděla. I přes současnou situaci jsem měla několik focení a další práce,“ říká Bezděková. Držitelka titulu Česká Miss 2016 ale kvůli pandemii fungovala zejména v Česku a výjezdy do zahraničí se nekonaly.

Aktuální situace modelku motivovala k tomu, aby začala přemýšlet o plánu B. I když je pravda, že na zadní vrátka myslela už dávno předtím.

„Uvažuju o tom už bez ohledu na covid. V průběhu dubna jdu na jedny kamerové zkoušky na moderátorku. Bude to pro jeden internetový portál, který má hodně široký rozsah,“ přiznala se nám Andrea, která ale nechtěla být konkrétnější, aby nic nezakřikla. „Říkala jsem si, že by se mi tato profese líbila. Myslím, že by mě to bavilo, a tak chci zkusit, jestli jsem vhodný kandidát.“

Ptali jsme se, jestli modelku k práci se slovem motivoval její partner, herec Marek Lambora. „Jakákoli blízká osoba tě ovlivňuje. To, že jsem zkusila tento směr, nebyl Markův nápad, ale Marek mě v tom podpořil."

Na svém mluveném projevu začala Andrea pracovat ještě předtím, než se objevila zmíněná nabídka, tak snad nám brzy prozradí, jestli jí práce za moderátorským pultíkem vyšla. ■