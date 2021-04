Měla velký strach o svou hřívu. Jak dopadl tento vlasový experiment přítelkyně fešáka ze Slunečné?

Andrea Bezděková Foto: archiv B. Rajské

Nejkrásnější Češka roku 2016 měla velkou radost, že si ji spolu s Karolínou Kopíncovou a Denisou Spergerovou vybrala jako tvář kolekce Paradise. Kopíncová a Spergerová mají za sebou nafocení tmavé části kolekce, s Andreou Bezděkovou se nyní fotila ta barevná část. „Dělaly jsme si legraci, že je to veselý výstup z covidové doby. Tím, že je to veselé a barevné, tak mi to připomíná, že se všichni těšíme na jaro,“ říká Bezděková.

Vizuálním spojením kampaně jsou kudrnaté vlasy modelek. S afrem musela po focení bojovat také Andrea. Naštěstí kvalita jejích vlasů nepřišla k úhoně. „Už jsem takové vlasy jednou měla. Dost zásadně to poznamenalo moje vlasy. Věděla jsem, že si to nesmím nechat dlouho. Smyla jsem to, aplikovala jsem litry masek a kondicionéru a vlasy jsou naprosto v pořádku,“ oddychla si Andrea Bezděková. ■