Společné bydlení zatím nehrozí. Královna krásy Bezděková se smiřuje s vytížeností hvězdy Slunečné Lambory

Proč spolu ještě nebydlí? Foto: archiv M. Lambory

„Zatím spolu nebydlíme. Myslím si, že to vyhovuje. Vůbec zatím nemám představu, kdy by k tomu mělo dojít, nechávám to plynout,“ svěřila se Super.cz modelka během focení nové linie Beata Paradise návrhářky Beaty Rajské (58). Česká Miss 2016 se sice přestěhovala do nového bytu na pražskou Letnou, ale ve vysněné čtvrti oblíbené mezi bohémy žije sama. „Přestěhovala jsem se na Letnou a jsem tam strašně spokojená. Je to takové město ve městě, odkud nemusíš vycházet,“ usmívá se kráska.

Herec, známý zejména díky své roli Janka Linharta v seriálu Slunečná, má i v době covidu spoustu práce a v podstatě neví, kam dřív skočit. Proto Andrea a Marek zatím ani nemají v plánu nějaký společný výlet nebo dovolenou.

„Tím, že je Marek velmi pracovně vytížený, tak zatím nic neplánujeme. Pokud se někam vydáme, tak to bude určitě nějaký last minute. Zatím v plánu nemáme nic,“ říká Andrea Bezděková. Na náš dotaz, jak se jejich vztah vyvíjí, ale odpověděla s úsměvem: „Vše jen kvete.“ ■