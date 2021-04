Věk je jen číslo! Tyto slavné ženy mají rády zajíčky nejen na Velikonoce

Když jde o lásku, na věk se nehledí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Priyanka Chopra a Nick Jonas: věkový rozdíl 10 let

Někdejší Miss World a herečka Priyanka Chopra (38) a zpěvák Nick Jonas (27) se dali dohromady na jaře 2018. Už v létě prý věděli, že se zasnoubí, což se následně i stalo. A ještě tentýž rok měli i honosnou luxusní svatbu.

Heidi Klum a Tom Kaulitz: věkový rozdíl 16 let

Pro německou topmodelku je její krajan z populární kapely Tokio Hotel třetím manželem (předtím byla vdaná za herce Rica Pipina a zpěváka Seala), a také nejmladším. Heidi (47) a Toma (30, narozeniny oslavní v září) dělí šestnáct roků. „Je úžasný a nemůžu být šťastnější,“ nepřestává se culit při dotazech, jak jim to ve svazku, do kterého vstoupili začátkem roku 2020, klape.

Shakira a Gerard Piqué: věkový rozdíl 10 let

Stálicemi mezi celebritami s výrazným věkovým rozdílem jsou i kolumbijská zpěvačka (44) a španělský fotbalista (34). Vztah jim klape už od roku 2011, vychovávají spolu dva syny Milana a Sashu. „Nebyla jsem fanoušek fotbalu, takže jsem ho neznala. Když ho ale viděla na videu, řekla jsem: ‚tenhle je celkem roztomilý‘. A pak se nás někdo konečně rozhodl seznámit,“ popsala Shakira, jak přišla ke své životní lásce.

Julianne Moore a Bart Freundlich: věkový rozdíl 10 let

Dekáda dělí také herečku a producentku Julianne (59) a jejího muže Barta. Potkali se v roce 1996 při natáčení filmu Otisky prstů a od té doby jsou nerozluční. Vzít se rozhodli až po sedmi letech vztahu, v roce 2003. Parťáky zůstali i po pracovní stránce, Freundlich svou ženu několikrát režíroval, mají i produkční společnost. A dvě děti.

Deborra-Lee Furness a Hugh Jackman: věkový rozdíl 13 let

Australští herci jsou si oporou od poloviny devadesátých let. Furness (65) a Jackman (52) se seznámili v seriálu Correlli, v roce 1996 se vzali. Vychovávají dvě děti.

K dalším slavným párům s výrazným věkovým rozdílem patřili také Demi Moore a Ashton Kutcher (rozdíl 16 let), Kourtney Kardashian a Younes Bedjima (rozdíl 14 let), Jada Pinkett Smith a August Alsina (rozdíl 21 let) nebo Jennifer Lopez a Casper Smart (rozdíl 18 let). Ty však už patří minulosti. ■