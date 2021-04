Hvězda internetu si nenechává zvětšovat jen poprsí: Při bizarní operaci vaginy málem přišla o život

Mary Magdalene Profimedia.cz

Mary začala s plastikami v 21, nechala si tehdy zvětšit prsa. „Od 17 jsem pracovala jako striptérka a vždycky se mi líbilo vypadat uměle,“ uvedla pro The Sun.

Kromě prsou si nechala pozvednout obočí, přepravit tuk do tváří a rtů, má za sebou tři plastiky nosu a také už tři zvětšení poprsí, výměnu zubů a nespočet výplní rtů. Pravidelně také chodí na omlazující injekce a třikrát si nechala zvětšit zadek. Nepřehlédnutelná je i díky rozsáhlým tetováním.

Operaci vaginy pak podstoupila loni. „Nechala jsem si ji speciálně navrhnout, chci mít nejtlustší vaginu na světě,“ šokovala prohlášením.

„Během operace jsem málem zemřela, museli mi dát dvě krevní transfuze. Doktor říkal, že jsem ztrácela hodně krve. I on si myslel, že to nepřežiji. Bylo mi špatně celý týden. Špatně jsem reagovala na darovanou krev,“ přiznala hvězda internetu fanouškům.

Ani to ji ale od zákroků neodradilo. „Je to návykové. Jsem nadržená, když se na sebe podívám do zrcadla. Už jsem svým zevnějškem způsobila i autonehody. Navíc dokáži twerkovat prsy,“ prozradila, jaké má zvláštní nadání.

Sebevědomí Mary rozhodně nechybí. „Lidé mě hodně soudí. Hned si vás podle vzhledu zaškatulkují a umí být pěkně zlí. Jsem jenom podivná šprtka, ale chlapi se mnou chtějí jenom spát. Každý po mně chce sex, taxikáři, lékaři, zubaři i kamarádky. Je to znepokojující. Nejsem přeci robot,“ dodala na závěr. ■