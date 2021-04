Hvězda StarDance Miroslav Hanuš je dědeček. Jeho krásná dcera, herečka z Ulice, porodila

Eliška Hanušová se stala maminkou. Foto: Instagram Ulice

„Tak my jsme komplet, děkuji Kryštofe, miluju vás,“ rozněžnila se novopečená maminka u fotky s manželem Kryštofem a miminkem.

Nejstarší dcera Miroslava Hanuše, jenž tančil i ve StarDance, požehnaný stav dlouho tajila, k čemuž jí pomohla i pandemie koronaviru.

„Ráda si střežím své soukromí, ale v tomto případě jde hlavně o vedlejší efekt dnešní nelehké situace, kvůli které mě diváci nemohli vidět třeba v divadle, kde by to na mně už dávno poznali. Navíc moje role v Ulici neprožívá nejjednodušší období v životě a těhotenství se do scénáře logicky moc nehodilo,“ vysvětlovala v lednu herečka, proč si informaci o těhotenství nechávala jen pro sebe. Narozením miminka se ale divákům nejen Ulice, ale i všem svým fanouškům, ráda pochlubila. ■