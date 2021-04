Vnadná blondýnka z Ulice a Sestřiček oslaví 30. narozeniny s novým přítelem: Co je dalo dohromady?

Malvína Pachlová Super.cz

"Miluju kytky, to je u mě zaručený úspěch. Ale přítel vždycky vymyslí, co mám ráda, a vždycky mě to hrozně překvapí. Ale v podstatě překvapení nemám ráda. Vždy bych chtěla všechno vědět hned. Takže je pro mě trochu mučení, když vím, že má něco přijít a nevím co," řekla Super.cz.

Pandemie prý jejími vztahy nezahýbala, s režisérem Juanem Davidem, původem z Kolumbie, se rozešli už dřív. "S Juanem jsme se po šesti letech rozešli v klidu v říjnu 2019. Já měla vždycky takové šestiletky. Tak snad to teď prolomím. S Mílou jsme byli kamarádi a pak to nějak vzniklo, až jsme byli oba překvapení. Takže ani nemůžu odpovědět, na co mě vlastně sbalil," smála se Malvína.

S aktuálním partnerem jí to klape, ponorka nehrozí, i když zkoušejí ve stejném divadle, kde jsou v angažmá. "Nejsme spolu 24 hodin denně, oba máme i jiné práce. Ale vlastně mě to baví, protože nás baví spolu tvořit a všechny věci kolem herectví sdílíme. Je to pro nás zábava," vysvětlila herečka.

"Kdysi jsem si myslela, že už v osmadvaceti budu vdaná a budu mít dítě tak jako moje maminka. Ale jsem šťastná a spokojená," dodala. ■