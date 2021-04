Dcera Michaela Jacksona (✝50) promluvila o dětství s otcem: Proč se jmenuje Paris a co ji král popu naučil?

Paris Jackson Profimedia.cz

„Podle toho, co mi bylo řečeno, jsem byla počata v Paříži, a proto se také jmenuji Paris,“ svěřila se v youtubovém pořadu No Filter With Naomi Campbell. „Narodila jsem se v LA, ale žili jsme tak nějak všude. Několik let jsme strávili v okolí Santa Barbary a pak všude. Na východním pobřeží, na jihu, v Anglii, Evropě, na Blízkém východě.“

„Bylo to náročné i skvělé privilegium zažít toho v dětství tolik. Táta si vždycky dával záležet, abychom byli vzdělaní a znali kulturu. Nechtěl nás držet jenom v pětihvězdičkových hotelech, viděli jsme všechno,“ popsala.

Paris bylo 11, když její otec zemřel. Na zpěvákově pohřbu se jeho děti objevily bez zakrytých obličejů, ale do té doby vycházely na veřejnost vždy s maskami.

„Dost mě to mátlo, nechápala jsem, proč máme nosit masky, ale dnes rozumím, proč táta nechtěl, aby byly naše obličeje vidět. Když jsme pak šli ven bez něj s odkrytými obličeji, nikdo nás nepoznal, mohli jsme mít normální dětství,“ uvedla v rozhovoru s Oprah Winfrey v roce 2012.

Michael si velmi přál, aby jeho děti měly normální dětství, které sám nikdy neměl. „Vyprávěl nám, že když byl malý, byl zavřený ve studiu, zatímco si ostatní děti hrály venku. Neměl vlastně žádné dětství, takže nám ho chtěl dopřát. Nejraději nás bral do hračkářství,“ zavzpomínala.

Své děti ale král popu nerozmazloval. „Když jsme chtěli třeba pět hraček, museli jsme přečíst pět knih. Nekupoval nám všechno jen proto, že jsme si to mohli dovolit. Museli jsme si to odpracovat. Bylo to za odměnu,“ doplnila na závěr. ■