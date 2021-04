Velikonoce u Pogodové, Peroutky nebo Vojtka: Kdo je slaví a kdo si na ně vůbec nepotrpí?

Jak české celebrity tráví Velikonoce? Super.cz

„Na Velikonocích mám nejraději salát a uzené a samozřejmě tu atmosféru. Pocházím ze Slovenska, mám tam rodiče a tam je to úplně jinak. Pro nás je to ještě větší svátek než na Vánoce. Bohužel nebude možné navštívit tuhle krajinu,“ svěřil se Super.cz Marian Vojtko (48), který se za rodinou bohužel nepodívá. „U nás není šupání pomlázkou, ale u nás se holky polévají vodou. Nejdřív se polejvá a pak se nalejvá, a to mám taky moc rád,“ dodal zpěvák s úsměvem.

A právě na koledování s pomlázkou v ruce se těší zpěvák Pepa Vágner (30). „Mám rád tu možnost se pomstít po roce,“ řekl s úsměvem Pepa. „Je to fajn, že Velikonoce jsou vymyšlené tak, že se beztrestně může vzít pomlázka, a naopak pro dobrou věc,“ prozradil zpěvák s tím, že doma nechybí výzdoba a vajíčka, ale raději se zdobení neúčastní. „Já se toho moc neúčastním protože, jak bylo dnes vidět, já jsem se těmito dovednostmi zaseknul, když mi byly tři roky a takhle to vypadá i dneska,“ dodal zpěvák.

Za to jeho kolegyně Radka Fišarová (43) si zdobení domácnosti užívá. „Já mám na Velikonocích moc ráda tu atmosféru sluníčka, toho, že se začíná zelenat tráva a že se všude objevují veselé symboly, je to pro mě pozitivní období a zrození nějaké nové naděje,“ svěřila se Radka Fišarová, která přípravy rozhodně nepodceňuje. „Hrozně ráda zdobím vajíčka a je to takový čas, kdy si může novými věcmi vyzdobit dům a vítat jaro,“ prozradila zpěvačka.

Bez nazdobených kraslic se neobejde ani Milan Peroutka (31). „Já mám rád všechny velikonoční tradice. Malování vajíček, pomlázky, čokolády, vždy odjíždím mimo Prahu a tam koleduji,“ svěřil se herec a moderátor s tím, že bohužel to tak letos nebude a svátky bude trávit doma. Za to Sandra Pogodová (45) Velikonoce příliš neprožívá. „Já je vůbec neslavím. Někdy na nich mám ráda, že se mi trefí do narozenin, já je mám 16. dubna a občas to vychází na moje narozeniny, to jsou potom super Velikonoce. Já nedělám výzdobu na Vánoce, natož na Velikonoce,“ dodala s úsměvem herečka, kterou jsme stejně jako její kolegy potkali na velikonoční akci v Divadle Broadway. ■