Saša Rašilov vzpomíná na sestřino trauma z Velikonoc: Přišla s brekem a zřízená, Valaši ji zrubali a hodili do potoka

Saša Rašilov Michaela Feuereislová

„Jezdil jsem tam s tatínkem, který tam provozoval svůj koníček, myslivost. Udělal si tam během jednoho natáčení kamarády, a díky tomu jsme tam jezdili na takovou starou hájenku. Tam jsem Velikonoce zažil naplno,“ vzpomíná herec.

Valaši ženy rozhodně nešetří, což brzy sám viděl na vlastní oči. „Chodí tam ogaři, mají dvoumetrové biče, které si pletou, a mají na to speciální receptury. Jalovcové větvičky nechají ve slané vodě, sůl zkrystalizuje a větev pak štípe o to víc,“ vysvětluje herec ze seriálu Sestřičky Modrý kód. „Ale podívejte se, jak jsou ty Valašky krásné, čím to asi je?“ dodává s nadsázkou.

Zážitek z Velikonočního pondělí na Valašsku se vryl do paměti hlavně jeho o deset let starší sestře Nadě, která se odhodlala k procházce po vsi. „Ségra to chtěla taky zažít, otec jí to neradil, ale pustil ji. Mohlo jí být asi šestnáct… Vrátila se s brekem a úplně zřízená. Kromě toho, že ji zrubali, hodili ji na závěr ještě do potoka, když už měla Pražanda tu drzost se promenádovat venku,“ popisuje rodinné trauma Saša Rašilov. ■