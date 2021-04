Záporák z Boženy dostal skvělou příležitost: Zahraje si v dosud nejdražším filmu Netflixu

Karel Heřmánek ml. točí seriál, film a ve svém divadle nastudoval novou hru (na snímku). Foto: Angelina Nga Le

Herce Karla Heřmánka ml. mohou televizní diváci znát ze seriálů Hlava Medúzy nebo Božena a z filmů Anthropoid či Zločin v Polné. K jeho filmografii brzy přibyde další titul, který jej pracovně zavedl do USA.

Získal roli v dosud nejdražším filmu Netflixu The Gray Man a nahlédnout pod pokličku vzniku snímku s obrovskou produkcí (rozpočet je odhadovaný na 200 milionů dolarů) je pro českého herce skvělou zkušeností. Podle magazínu Variety by se natáčení mělo na konci dubna z LA přesunout do Prahy. Hlavní roli hraje Ryan Gosling, dál se představí Chris Evans, Jessica Henwick nebo Billy Bob Thornton.

Ani po divadelní stránce Heřmánek ml. nezahálí. V době lockdownu nazkoušel další hru, Iliadu, kterou uvede Divadlo Bez zábradlí. Překlad obstaral jeho bratr Josef Heřmánek, režie se ujal americký herec a režisér Guy Roberts.

Iliada je inscenací pro jednoho herce, básníka vyprávějícího prastarý příběh, a pro Heřmánka půjde o doposud největší hereckou výzvu.

„K této hře jsem přišel právě díky Guyi Robertsovi, který monodrama nastudoval v angličtině. Produkce pod jeho vedením měla ohromný úspěch po Spojených státech a já se vůbec nedivím. Do textu jsem se okamžitě zamiloval,“ svěřil Super.cz.

„Brácha Josef to měl podobně a hru dokonce přeložil. Celá rodina mi potom asi půl roku tvrdila, že to je role pro mě, já byl zpočátku na vážkách a měl z tohoto díla obrovský respekt. Iliada je pro mě jednoznačně největší herecká výzva, které jsem doposud čelil. A to nejenom kvůli naučení se čtyřiceti stránek textu, ale potom také intenzivní práci na onom vdechnutí života postavě,“ vyprávěl.

Ještě před samotným zkoušením se tři měsíce připravoval: četl Homérův epos, sledoval filmová zpracování a učil se text. „Dohromady to můžeme zaokrouhlit asi na pět měsíců života. Děkuji všem, kteří to se mnou vydrželi, protože to nebylo občas jednoduché,“ dodal.

Premiéra je v plánu na 8. a 9. září, už v létě však budou moci diváci vidět exkluzivní předpremiéry v rámci plánovaného open air hraní na Biskupském dvoře v Brně nebo v Kladně. ■