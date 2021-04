Hynek z Rodinných pout v dalším seriálu: Přání účinkovat s Hanou Maciuchovou se herci bohužel už nevyplní

Miloslav Mejzlík Foto: TV Nova

V době, kdy jsou kontakty velmi omezené, je Mejzlík rád, že se aspoň na place potká s přáteli a známými. Jedno setkání se mu ale už nevyplní.

„V této době jsou to pro mě vzácná setkání. V divadlech se bohužel nepotkáváme už delší dobu. Navíc kdysi dávno jsme si s mojí skvělou kamarádkou Haničkou Maciuchovou říkali, že by bylo fajn, kdybychom se spolu v seriálu Ulice objevili. To už se teď bohužel nepodaří, ale věřím, že tu štafetu nesu dál za ni...,“ říká herec. Hana Maciuchová zemřela letos 26. ledna.

Kromě natáčení a dabingu Mejzlík nastudoval dvě divadelní hry, v Národním divadle jde o inscenaci Duchové jsou taky jenom lidi (bude online), a ve Studiu Hrdinů hru Moje říše je z tohoto světa.

Další nováčkem seriálu bude Karel Heřmánek. Oba herci se na obrazovkách objeví po Velikonocích. ■