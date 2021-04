A zářez byl na světě! O 28 let mladší manželka Davida Hasselhoffa šla na nákup v podprsence a těsných legínách

Hayley Roberts Hasselhoff Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Až tak moc u těla si legíny asi sama nepředstavovala, ale zřejmě chtěla vystavit na odiv něco úplně jiného – svou vysportovanou postavu, kterou zaujala i hvězdu seriálu Pobřežní hlídka.

S o 28 let mladší bývalou modelkou chodil Hasselhoff od roku 2011, před třemi lety se pak konala veselka. Herec byl v minulosti ženatý s herečkou Catherine Hickland, se kterou hrál v seriálu Knight Rider, a později s Pamelou Bach, s níž má dcery Taylor a Hayley. Až do třetice všeho dobrého mu to ale vyšlo a manželství mu, zdá se, pořád klape. ■