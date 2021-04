Od počítání do sta tisíc k pohřbení zaživa: Youtuber strávil pod zemí víc jak 50 hodin

Ilustrační foto Profimedia.cz

Krize přišla po dni v malém a uzavřeném prostoru. „Bolí mě záda, začínám mít klaustrofobii, hrozně se nudím a smrdím,“ popisoval.

K tomu pod zemí setrvat měl Jimmy opravdu kuriózní důvod. Dohoda zněla, že pokud by nevydržel a nechal se vykopat dřív, kámoši by ho ztrestali paralyzérem - do varlat. MrBeast vydržel, i s vykopáním boxu byl pohřebný něco přes 50 hodin.

S videi Donaldson začal v roce 2012 ve svých třinácti letech. Průlom v jeho youtuberské kariéře nastal o pět let později díky videu, na němž počítal do sta tisíc - čtete správně, mladík na něm prostě sedí a počítá. Video mělo necelých 24 hodin (po zkrácení ze 40!) a stalo se virální.

Od té doby Jimmyho popularita stoupá. Obsahově se dnes zaměřuje na různé bláznivé výzvy (viz ta poslední). Drahá produkce takových kousků se mu bohatě vrací. Video z boxu má (v době vydání článku) přes 54 milionů zhlédnutí. ■