V 18 podstoupila potrat, který utajila před rodinou: Celé dny jsem krvácela a nevylezla z pokoje, popsala Sharon Stone

Sharon Stone Profimedia.cz

V nové biografické knize Beauty of Living Twice na sebe Sharon Stone (63) práskla snad úplně všechno. Kromě nejspíš nejvíc šokujícího sexuálního zneužívání v dětství se rozepsala také o potratu, který podstoupila v 18 letech.

Otěhotněla se svým prvním vážným partnerem, který ji odvezl na zákrok do Ohia, podle tehdejších zákonů byla v rodné Pensylvánii na zákrok moc mladá.

Vše naštěstí dopadlo dobře, ale Sharon tehdy nikomu neřekla, co absolvovala. Zůstala celé dny zamčená ve svém pokoji, protože krvácela a bála se o tom někomu říct. Než se vrátila do školy, musela prý spálit všechna zakrvácená prostěradla.

Dětství na pensylvánském venkově bylo velmi náročné. Hereččin otec své potomky surově bil a Sharon nebyla výjimkou.

„Odtáhl mě přes celou kuchyň do sklepa a tam ze mě páskem málem vymlátil duši. Naučila jsem se po koupání rychle obléknout do noční košile, abych pod ni mohla strčit časopis a on na to nepřišel,“ popisuje v knize, jak se snažila zabránit modřinám. Nelze se tedy moc divit, že pozdější potrat před rodiči tajila.

Až když její bratr Mike skončil ve vězení za prodej drog, rozhodli se rodiče poslat Sharon z Pensylvánie pryč. Přesídlila do New Yorku, kde se stala modelkou a následně se dostala k herectví. ■