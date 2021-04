Přes rok na mě muž nesmí sáhnout, ale já facku dát můžu: Výjimku o Velikonocích přece vydržíme, říká Eliška Bučková

Eliška Bučková miluje Velikonoce Super.cz

Zpěvačka a modelka Eliška Bučková (31) je velkou milovnicí Velikonoc. A to hned ze dvou důvodů. "Jsme věřící rodina, která je navíc velmi folklórně založená. Takže u nás ve Strážnici Velikonoce prožíváme jako největší křesťanský svátek, ale užíváme si i to folklórní pondělí s pomlázkou," řekla Super.cz.

"Za standartního režimu tou nás vždycky probíhalo tak, že holky čekaly doma, měly nachystané pohoštění, panáky a skleničky s vínem. Kluci chodili po domech, mrskali je a měli na sobě většinou kroj. Chodilo se i s cimbálovkou, takže holky vzali i do kola, tancovalo se... Pak to většinou končilo u nás a velikonoční pondělí se protáhlo až do úterka. Býval to hodně veselý den," vzpomínala na předpandemické časy Eliška.

Letos to bude stejně jako loni podstatně klidnější, Eliška se ale stejně do strážnice chystá. "Budeme doma, taťka s bráchou nás vymrskají, dáme si slivovici a chlebíček a zazpíváme si komorně. Ale stejně se o to nechci připravit, protože mám teď dvouletého synovce i neteř, a to je to období, kdy se jim budou ukládat ty vzpomínky. Je potřeba jim to ukázat, malovat s nimi vajíčka, zdobit dům," vysvětlila.

S Eliškou jsme probrali i námitky femististek, zvláště pak ze zahraničí, že se Češky nechávají dobrovolně o Velikonocích bít pomlázkou. Co by jim vzkázala? "Mě se to líbí. Je pravda, že chlapi obecně nemohou uhodit ženu. Ale žena mu může dát facku. To si řekněme na rovinu. A jednou do roka nás ti chlapi mohou trochu pošimrat pomlázkou po tom zadku," míní Bučková. ■