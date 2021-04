Po infarktech a těžkých operacích vstal Jan Vančura z Plavců z mrtvých: Překonal těžkou formu covidu

Muzikant Jan Vančura má za sebou těžkou formu covidu. Super.cz

"Ta mrcha se na mně docela vyřádila. Byl jsem pozitivně testovaný, ale říkal jsem si, že to doma nějak zvládnu. Ale pak už to nešlo, tak mě rychlá odvezla do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Strávil jsem tam čtrnáct dní a bylo mi tedy pekelně. Hrábnul jsem si hodně hluboko," vyprávěl Super.cz.

"Hlavně jsem rád, že dýchám, protože s dechem jsem měl největší potíže. Musím přiznat, že až tak úplně dramaticky, že bych byl na plicní ventilaci, jsem nedopadl. Byl jsem na lůžku s kyslíkem, a asi týden jsem se vznášel někde v rauši a nebylo mi vůbec dobře. Je to už měsíc a půl a řekl bych, že jsem zpět. Ovšem stále jsem unavený. Tu fyzickou zdatnost to opravdu poznamená, ale už mám smělé plány," nepropadá chmurám Vančura.

Ten sice bude mít 4. dubna 74. narozeniny, oslavovat by ale mohl mnohokrát, protože se dá sotva na prstech obou rukou spočítat, kolikrát téměř vstal z mrtvých. "Mám za sebou nejen tyhle zdravotní excesy, ale také bouřlivé mládí se spoustou alkoholu, a jsem i potřetí ženatý," zavtipkoval na závěr. ■