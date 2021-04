Martina Pártlová promluvila v 7. měsíci těhotenství o svatbě. Budete se divit

Martina Pártlová Foto: Archiv M. Pártlové

Zpěvačka a hvězda 3v1 Martina Pártlová (41) je v 7. měsíci těhotenství. Svatbu s přítelem, muzikantem Josefem Vařekou neřeší. Pohádková veselka pro ni není důležitá, ani nemá pocit, že by byla svatební typ.

"Neřeším to. Neumím si to v mém věku představit. Svatba v bílých princeznovských šatech, no nevím," řekla Super.cz Pártlová. "Když budu požádaná, tak nevím...," dodala zpěvačka, která nedávno prozradila, že čeká holčičku.

Ještě před porodem nafotila těhotenské snímky, na kterých pózuje také se svým partnerem. "Byl statečnej," usmívala se Pártlová, které to na fotkách neuvěřitelně sluší. Jméno pro miminko zatím neprozradila. ■