Problémy s dechem, bolest a teploty: Zpěvačka, kterou jako devítiletou adoptovala Hana Čížková, má covid

Jana Rybníčková s maminkou Hanou Čížkovou Michaela Feuereislová

"Nebudu lhát, nebylo to úplně lehké. Měla jsem tři dny teploty, pak přišly problémy s dechem. Bolelo mě u srdce a dýchalo se mi fakt těžce. Než se dají plíce dohromady, bude to trvat," řekla Super.cz Jana.

"Doufám, že tahle doba brzy skončí. Já už se cítím lépe, vrátil se mi čich, zpět mám chuť. Už je to v pohodě," dodala Rybníčková.

Zpěvačku si Hana Čížková adoptovala z dětského domova, když jí bylo devět let. Tím, odkud pochází, se však neprezentuje. „Nemám to tak, že bych se za to styděla, ale už je to mnohokrát omleté. Spíš bych chtěla, aby se psalo o tom, co děláme, hudbu, nové písničky, aby se chodilo na koncerty, než aby se řešilo, jaké jsem prožívala dětství,“ řekla Super.cz před třemi lety, když křtila desku Up in the Air. ■