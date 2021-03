Dobré zprávy! Františku Nedvědovi se po léčbě rakoviny vrátil hlas: Byla to ohromná radost, říká

Františku Nedvědovi (uprostřed) se před 14 dny vrátil hlas a jeho zdravotní stav se zlepšuje. Foto: Jan Handrejch, Právo

Ještě začátkem února se nám František Nedvěd (73) svěřil, že mu rakovina zasáhla hlasivky a jen stěží se mu hovořilo . Nyní má samé dobré zprávy - hlas se mu vrátil, a dokonce by chtěl co nejdřív zase koncertovat.

„Hlas se mi vrátil před 14 dny a den ode dne se to zlepšuje, byla to ohromná radost. Rodina mě už okřikovala, abych na ně nekřičel,“ vtipkuje zpěvák. „Vrací se mi to postupně, není to hned najednou. Jsem tak na 75 %, ale cítím se moc dobře,“ prozradil Super.cz

S rakovinou plic bojuje od konce loňského roku, v polovině dubna by měl léčbu ukončit. Poté se chystá na očkování proti covidu. „Mám termín 30. dubna, můžu až 14 dní po ozařování,“ vysvětlil.

František Nedvěd patří mezi známé tváře, které se očkování nebrání, právě naopak. „Já jsem toho názoru, že je to, jako když byly spalničky, spála, zarděnky, zkrátka povinné očkování pro všechny, jinak se toho nezbavíme. Lidé nejsou ukáznění, a když budou, bude to trvat 2-3 roky, než se vrátíme zpátky a ten virus zmizí, ale on bohužel asi nezmizí, takže jediná možnost je očkování,“ míní muzikant.

Jakmile to bude možné, rád by se vrátil na pódia a znovu slyšel potlesk publika. „Hlasivky moc šetřit nebudu, protože jakmile se to rozvolní a bude moct být koncert, tak pojedu,“ raduje se zpěvák, který neztrácí optimismus. „Všechny zdravím, chce to trpělivost, určitě se z toho dostaneme,“ vzkazuje svým příznivcům. ■