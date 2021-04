Filmy nejen točí: Mladá česká režisérka se před kamerou svlékla a šla s kůží na trh

Eva Toulová při natáčení filmu Superžena Foto: Elena Yermachenko

Hlavní protagonistkou je svobodná bezdětná třicátnice, která nenaplňuje očekávání okolí, protože netouží po kariéře ani zakládání rodiny. „Bojuje s každodenními tlaky tak dlouho, dokud nátlaku nepodlehne a nerozhodne se být perfektní Superženou ve všech ohledech tak, jak to společnost vyžaduje,“ představuje námět Toulová.

Ta si sama zahrála jednu z postav. „Točila jsem scénu, kdy jsem si měla malovat ve vaně, a najednou jsem uslyšela, jak něco za mými zády padá. Intuitivně jsem za sebe dala ruku, pak až jsem zjistila, že to, co chytám, je vlastně svítící lampička. Vždycky je skvělé, když to na plátně jiskří, ale tohle by bylo trochu moc,“ popsala i krušnou chvilku na place.

Snímek má být dotočen v první polovině tohoto roku. Poté se na něj mohou diváci těšit v kinech. ■