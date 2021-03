Účinné a šetrné testy vhodné pro sebetestování celé rodiny

Ochráníte sebe a v klidu můžete jít navštívit babičku.

Testy jsou vhodné nejen k domácímu sebetestování, ale i k testování zaměstnanců ve firmách. Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo tento test pro plošné testování populace. To znamená, že firmám a OSVČ pojišťovny proplatí z každého zakoupeného testu 60,- Kč (tedy 240,- Kč měsíčně za každého zaměstnance). Testování je naše společenská odpovědnost. S testy ze slin NEWGENE je to velmi snadné, bezbolestné, rychlé a zároveň přesné. Ochráníte sebe a v klidu můžete jít do práce nebo navštívit vaše kamarády, rodiče, babičku. Testy NEWGENE zakoupíte v každé prodejně Lidl po celé České republice.