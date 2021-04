Sestry vyrůstaly v dětském domově, pak po nich pojmenovali oplatky. Pěvecké duo pětkrát po sobě vyprodalo Lucernu

Martha a Tena Elefteriadu Herminapress

Kariéra sester Elefteriadu zaznamenala raketový vzestup, když v roce 1970 získaly na prestižním festivalu Bratislavská lyra stříbro za působivou slovenskou píseň To všetko bolo včera. Rok poté jim vyšlo první album nazvané Dál, než slunce vstává. Během kariéry nazpívaly velké množství hitů, mj. Zpívej tu píseň kouzelnou, Sulejmon, Děti z Pirea, Od zítřka máme dovolenou, A desky dál stárnou, Dirlada, Je to on, Kolem páté aj.

Vyrůstaly v dětském domově

Do Československa přišly v roce 1950 společně s rodiči, kteří patřili k mnohatisícové řecké emigrační vlně, jež uprchla z Řecka po občanské válce. Obě se narodily ještě v Jugoslávii, kam vedly první kroky jejich rodičů. Maminka ale v roce 1955 zemřela, a pro otce, který pracoval jako řidič trolejbusu v Brně, představovala výchova dvou malých dětí závažný problém.

Přátelé z řecké komunity mu poradili, aby dal dcery do dětského domova pro řecké děti, že zde o ně bude dobře postaráno. V domově jim kromě mateřské lásky prý nic nechybělo. „V podstatě bylo naše dětství docela šťastné. Nebyly jsme sice v domově stále spolu, ale pokud jsem Marthu chtěla najít, nebyl to problém, nejčastěji jsem ji objevila v knihovně,“ uvedla pro Český rozhlas Tena.

Raketový start

Koncem 60. let se Martha a Tena seznámily s kytaristou Alešem Sigmundem (✝74) ze skupiny Vulkán, který jim pomohl vytvořit pevné autorské a muzikantské zázemí. S Vulkánem se v roce 1967 zúčastnily i prvního čs. beatového festivalu v pražské Lucerně. Po účasti na Bratislavské lyře v roce 1970 šla jejich kariéra strmě vzhůru a sestry se staly hvězdami. V roce 1971 obdržely Zlatý štít Pantonu (hudební vydavatelství) za největší počet prodaných desek. A pražskou Lucernu vyprodaly pětkrát za sebou. Začaly také spolupracovat se zpěvákem Bobem Frídlem (✝65), se kterým absolvovali i několik koncertních šňůr.

Obě sestry byly tak populární, že firma Opavia uvedla v roce 1975 na trh speciální oplatky – oříško-čokoládové se jmenovaly Marta a oříškové Tena. V roce 1978 se jejich společné aktivity na čas rozdělily. Tena se v roce 1976 vdala a s manželem, hudebníkem Jurajem Čiernym, působila převážně ve Skandinávii. Martha mezitím přijala angažmá v divadle Semafor, kde vystupovala v inscenacích Smutek bláznivých panen, Má hlava je včelín a v zájezdové hře Hospoda u zeleného klimpru.

Řecko milují, ale je jim tam vedro

Do země svých rodičů se okaté brunetky poprvé podívaly až v dospělosti. A jezdí tam rády dodnes. I když tamní vedro moc nemusí. Na otázku, jaké je nejlepší místo v Řecku, Tena v rozhlasovém pořadu Jana Čenského odpověděla, že ve stínu. „Já vylézám až o půlnoci,“ dodala. A Martha doplnila, že Češi si myslí, že Řekové jsou na teplo zvyklí, ale ve skutečnosti trpí.

Sestry za normálních okolností stále vystupují, a kromě svých největších českých hitů zpívají i řecké písně v originále. Martha vede také kurzy řeckých tanců, věnuje se fotografování a točí pro Českou televizi cestopisné pořady Postřehy odjinud. Je i autorkou řecké kuchařky.

Tena, která je matkou dvou dětí a teď i nadšenou hlídací babičkou, zase přeložila z řečtiny do češtiny úspěšnou knihu Deník ctihodné prostitutky. Před časem si ale prošla peklem, prodělala vážnou nemoc – Hodgkinův lymfom. Po složité léčbě nemoc naštěstí ustoupila a Tena se mohla vrátit k normálnímu životu i ke koncertování. ■