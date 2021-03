Režisér úspěšných Kukaček nejen o seriálovém hitu: Biser Arichtev by si nechal dítě, které vychovával

Biser Arichtev nám vyprávěl, jak probíhalo natáčení jeho posledního úspěšného seriálu. Michaela Feuereislová

Zajímalo nás, jaké ohlasy má na Kukačky jejich režisér. „V zásadě pozitivní, všichni jsou překvapení, kolik tam toho je. Co všechno se dá na základě reálného příběhu vytvořit k tématu rodičovství,“ řekl Biser Arichtev (44) Super.cz před uvedením posledního dílu 2. dubna. Seriál působí velmi autenticky, co do výběru dospělých herců, ale především dvou kluků, kteří hrají Jakuba a Tomáše.

„Člověk musí vsadit na intuici, šlo o kooperaci celého týmu v čele s Honzou Coufalem, jako vedoucím projektu a scenáristou. U dětí jde o velkou alchymii, protože je časem natáčení přestane bavit. Zjistí, že je to práce, s níž musí trávit dlouhou dobu. Tyhle dva kluky to bavilo, skamarádili se. Sedli si, což bylo štěstí.“

Režisér viděl 300 dětí, udělal první selekci, výběr 20 hochů ukázal producentům a společně ho zužovali, až došli k hlavním představitelům.

Logicky se nabízí otázka, zda si jako otec dvou synů umí představit, že by se mu něco takového stalo? „Nedokážu. Jaké řešení by bylo dobré? Což je otázka, která visí nad celým seriálem. Vždycky bude tendence mít obě děti u sebe, jenže to znamená vzít dítě tomu druhému páru. Já bych si nechal to, co jsem vychovával,“ konstatoval pro Super.cz.

